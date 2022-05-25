ВС РФ усиливают группировку войск в ЛНР, для чего отводятся подразделения с других направлений, рассказали аналитики американского Института по изучению войны.
Российское командование приняло решение ослабить натиск в направлении Изюма, Харькова, Донецка и Запорожья, предположили эксперты. Союзные силы ВС РФ и ополчения ЛДНР сосредоточились на окружении несколько небольших ячеек ВСУ в Донбассе.
Тактика "малых котлов" применяется в широком районе Северодонецка (включая Рубежное и Лисичанск), Артёмовске-Лисичанске, вокруг Золотого (к северо-востоку от Попасной) и в Авдеевке.
Аналитики Института отмечают, что темп продвижения российских войск растёт уже несколько дней. Подразделения союзников двигаются намного быстрее, чем в течение предыдущих недель мая.
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