Эксперты США: Россия стягивает силы в ЛНР сразу с нескольких направлений

ВС РФ усиливают группировку войск в ЛНР, для чего отводятся подразделения с других направлений, рассказали аналитики американского Института по изучению войны.

Российское командование приняло решение ослабить натиск в направлении Изюма, Харькова, Донецка и Запорожья, предположили эксперты. Союзные силы ВС РФ и ополчения ЛДНР сосредоточились на окружении несколько небольших ячеек ВСУ в Донбассе.

Тактика "малых котлов" применяется в широком районе Северодонецка (включая Рубежное и Лисичанск), Артёмовске-Лисичанске, вокруг Золотого (к северо-востоку от Попасной) и в Авдеевке.

Аналитики Института отмечают, что темп продвижения российских войск растёт уже несколько дней. Подразделения союзников двигаются намного быстрее, чем в течение предыдущих недель мая.