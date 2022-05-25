The Guardian: жена командира "Азова"* Прокопенко "Редиса" пообщалась с ним

Украинские боевики, сдавшиеся в плен после трехмесячной осады металлургического комбината "Азовсталь", содержатся в "удовлетворительных" условиях.

Об этом в интервью изданию The Guardian сказала жена командира нацбата "Азов"* Дениса Прокопенко "Редиса".

Националист смог позвонить своей жене Екатерине, которая сказала, что заключенные не подвергались насилию, пишет британское издание.

"Он сказал, что с ним все в порядке, и спросил, как я", — рассказала во вторник, 24 мая, газете Екатерина Прокопенко.

Ранее новости о состоянии боевиков поступали только по новостному каналу Минобороны России. Международный комитет Красного Креста, который занимается мониторингом условий содержания военнопленных и придерживается давней политики отказа от публичных комментариев, не выступал с заявлением, сообщает The Guardian.

*украинский националистический батальон, деятельность которого признана экстремистской и террористической и запрещена в РФ.