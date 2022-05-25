Украинские боевики, сдавшиеся в плен после трехмесячной осады металлургического комбината "Азовсталь", содержатся в "удовлетворительных" условиях.
Об этом в интервью изданию The Guardian сказала жена командира нацбата "Азов"* Дениса Прокопенко "Редиса".
Националист смог позвонить своей жене Екатерине, которая сказала, что заключенные не подвергались насилию, пишет британское издание.
"Он сказал, что с ним все в порядке, и спросил, как я", — рассказала во вторник, 24 мая, газете Екатерина Прокопенко.
Ранее новости о состоянии боевиков поступали только по новостному каналу Минобороны России. Международный комитет Красного Креста, который занимается мониторингом условий содержания военнопленных и придерживается давней политики отказа от публичных комментариев, не выступал с заявлением, сообщает The Guardian.
*украинский националистический батальон, деятельность которого признана экстремистской и террористической и запрещена в РФ.
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