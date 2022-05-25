Соединённые Штаты вооружают Тайвань по примеру поставок оружия Киеву.
Это пишет The New York Times, ссылаясь на источники среди военных чиновников США.
Целью Вашингтона является превращение острова в "дикобраза" — регион, оснащённый вооружением из США и "иными формами поддержки", на который "больно нападать".
Тайвань не так давно закупил у Штатов мобильные ракетные платформы, самолёты F-16 и противокорабельные ракеты. Теперь речь пойдёт и о предоставлении разведывательных данных, считают источники газеты.
Официальные лица США извлекают "украинские" уроки для совместной работы с Тайванем по формированию сил, которые могли бы отразить морское вторжение Китая с одной из крупнейших в мире армий.
Ранее Байден заявил о готовности военного участия США в защите Тайваня "в случае вторжения". Вашингтон после возмущения Пекина уточнил, что он не имел в виду отправку солдат, речь идёт о приверженности Белого дома поставкам Тайбэю вооружений, а политика Штатов в отношении острова не изменилась.
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