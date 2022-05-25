США вооружают Тайвань по примеру поставок оружия Украине

Соединённые Штаты вооружают Тайвань по примеру поставок оружия Киеву.

Это пишет The New York Times, ссылаясь на источники среди военных чиновников США.

Целью Вашингтона является превращение острова в "дикобраза" — регион, оснащённый вооружением из США и "иными формами поддержки", на который "больно нападать".

Тайвань не так давно закупил у Штатов мобильные ракетные платформы, самолёты F-16 и противокорабельные ракеты. Теперь речь пойдёт и о предоставлении разведывательных данных, считают источники газеты.

Официальные лица США извлекают "украинские" уроки для совместной работы с Тайванем по формированию сил, которые могли бы отразить морское вторжение Китая с одной из крупнейших в мире армий.

Ранее Байден заявил о готовности военного участия США в защите Тайваня "в случае вторжения". Вашингтон после возмущения Пекина уточнил, что он не имел в виду отправку солдат, речь идёт о приверженности Белого дома поставкам Тайбэю вооружений, а политика Штатов в отношении острова не изменилась.