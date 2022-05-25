Украинская армия сдала без боя два исправных танка в Харьковской области

Украинские вооружённые формирования бросают при отступлении полностью исправную тяжёлую технику. Накануне ВСУ сдали без боя два танка Т-64 и Т-62.

После осмотра механиков оказалось, что две боевые машины в рабочем состоянии, а значит после замены аккумуляторов и проверки вооружения их передадут военному подразделению ЛДНР. Танки Т-64 и Т-62 считаются устаревшими в российской армии, но охотно применяются ополченцами донбасских республик.

"Обязательно нам послужит. На нее уже есть определенные планы, куда мы ее применим", — пояснил танкист из ДНР.

Пока трофейная техника была отбуксирована в военную часть под Белгородом для тщательной дефектовки.