Baza: Пограничникам РФ отменят летние отпуска и отправляют на полевые сборы

Российским пограничникам, несущим службу на юге страны, придётся забыть о летних отпусках "до особого распоряжения".

Как сообщает Telegram-канал Baza, пограничникам начали отменять летние отпуска. Такое распоряжение касается всех оперативных сотрудников и руководства управлений пограничной службы, которые дислоцированы на юге страны.

Информацию "Базе" подтвердили инсайдеры в нескольких субъектах Федерации в том числе Крыму и Ростовской области. Отпуска попали под запрет с середины мая и до особого распоряжения.

В скором времени пограничников собираются отправить на полевые сборы, которые продляться примерно до середины июня.

17 мая ВСУ обстреляли приграничное село в Курской области. Российские пограничники ответным огнём быстро подавили обстрел.