В Мариуполе было обнаружено массовое захоронение — до 300 человек

Рядом с территорией старого кладбища в Мариуполе местные жители обнаружили массовое захоронение. В общей могиле может находиться до 300 человек.

Об этом сообщает глава Международного общественного трибунала по Украине, журналист, член Общественной палаты России и политолог Максим Григорьев.

По его словам, свидетели сообщают, что захоронение было произведено украинскими военнослужащими, когда Мариуполь находился под контролем киевской власти.