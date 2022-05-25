Рядом с территорией старого кладбища в Мариуполе местные жители обнаружили массовое захоронение. В общей могиле может находиться до 300 человек.
Об этом сообщает глава Международного общественного трибунала по Украине, журналист, член Общественной палаты России и политолог Максим Григорьев.
По его словам, свидетели сообщают, что захоронение было произведено украинскими военнослужащими, когда Мариуполь находился под контролем киевской власти.
"Информация шокирующая. Будем все досконально проверять", — заявил Григорьев.
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