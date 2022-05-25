НМ ЛНР сообщила о практически полном окружении Северодонецка

Объединённые силы НМ ЛНР и ВС России взяли в оперативное окружение Северодонецк.

Об этом сообщает Народная Милиция ЛНР.

"На данный момент можно говорить, что Северодонецк находится в оперативном окружении", — заявил представитель НМ Луганской Народной Республики.

По его словам, город уже с трёх сторон блокировали вооружённые силы России и ЛНР. Из города можно выбраться только по единственному мосту, он тоже находится под контролем освободителей.

Объединённые силы взяли в оперативное окружение посёлки Золотое и Горское. Во вторник, 24 мая, были освобождены несколько населенных пунктов, в том числе, Тошковка, которая и дала возможность окружить Золотое и Горское, сообщил представитель сил Донбасса.