Объединённые силы НМ ЛНР и ВС России взяли в оперативное окружение Северодонецк.
Об этом сообщает Народная Милиция ЛНР.
"На данный момент можно говорить, что Северодонецк находится в оперативном окружении", — заявил представитель НМ Луганской Народной Республики.
По его словам, город уже с трёх сторон блокировали вооружённые силы России и ЛНР. Из города можно выбраться только по единственному мосту, он тоже находится под контролем освободителей.
Объединённые силы взяли в оперативное окружение посёлки Золотое и Горское. Во вторник, 24 мая, были освобождены несколько населенных пунктов, в том числе, Тошковка, которая и дала возможность окружить Золотое и Горское, сообщил представитель сил Донбасса.
Встройте MilitaryPravda в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Добавьте MilitaryPravda в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Также будем рады вам в наших сообществах в Telegram, ВКонтакте, Твиттере, Одноклассниках, YouTube...
Пленный националист батальона "Донбасс"* Юрий Закопец рассказал, что потерял более 50 офицеров-друзей.