Военный эксперт Чжунпин: Вашингтон нервничает из-за победы России в Мариуполе

Китайский военный эксперт Сун Чжунпин сообщил, что власти Штатов ощущают тревогу из-за успехов ВС РФ в Мариуполе. По мнению специалиста, в Пентагоне осознали этот переломный момент.

Как напомнил Чжунпин, после событий в Мариуполе глава Минобороны США Ллойд Остин подчеркнул, что Вашингтон не является стороной конфликта Москвы и Киева. Подобная реакция показывает настоящие отношение американских властей к сателлитам, подчеркнул эксперт. По его словам, Штаты дистанцируются от союзника, который проигрывает.

"Победа армии России в Мариуполе — это важный поворотный пункт. Штаты внимательно и тревожно наблюдают за происходящим", — заключил специалист, слова которого передаёт Global Times.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский в ходе украинского завтрака в Давосе сообщил, что Киев будет сражаться до полного возвращения территорий.