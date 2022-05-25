Китайский военный эксперт Сун Чжунпин сообщил, что власти Штатов ощущают тревогу из-за успехов ВС РФ в Мариуполе. По мнению специалиста, в Пентагоне осознали этот переломный момент.
Как напомнил Чжунпин, после событий в Мариуполе глава Минобороны США Ллойд Остин подчеркнул, что Вашингтон не является стороной конфликта Москвы и Киева. Подобная реакция показывает настоящие отношение американских властей к сателлитам, подчеркнул эксперт. По его словам, Штаты дистанцируются от союзника, который проигрывает.
"Победа армии России в Мариуполе — это важный поворотный пункт. Штаты внимательно и тревожно наблюдают за происходящим", — заключил специалист, слова которого передаёт Global Times.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский в ходе украинского завтрака в Давосе сообщил, что Киев будет сражаться до полного возвращения территорий.
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