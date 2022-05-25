Кадыров заявил, что Украина — закрытый вопрос: "Меня интересует Польша"

Рамзан Кадыров высказался о ситуации на Украине и обратил свой взор в сторону Польши.

Глава Чечни пригрозил польским наёмникам. Он призвал поляков принести извинение за оскорбление российского посла, так как Польша, по его словам, начала играть в нехорошие игры с Россией.

"Если человек не прав или государство, то так всегда и бывает. Украина — это уже закрытый вопрос. Меня интересует Польша. После Украины, если будет команда, мы за 6 секунд покажем на, что мы способны", — сказал Кадыров.

Руководитель Чеченской республики заявил также, что российская армия в рамках спецоперации на Украине зашла в Лисичанск и почти зашла в Северодонецк.