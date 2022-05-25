ВСУ поставлена задача мобилизовать не менее ста тысяч “окопного мяса”

Несмотря на последние неудачи украинской армии, Генштабу ВСУ нужны срочные "перемоги". Поэтому военное командование Украины может пойти на всё, чтобы добиться кратковременного, но хоть какого-то успеха в боевых действиях.

Генштаб и Офис президента Украины подготавливают массированное контрнаступление по приказу западных кураторов. Задача этого контрнаступления: добиться прорыва на любом участке линии соприкосновения.

Поставлена цель мобилизовать не менее 100 тысяч “окопного мяса”. Сейчас повестки раздают массово во всех крупных городах: Одессе Харькове, Днепропетровске.

Оружия и экипировки хватит по минимуму, тяжёлой техники и артиллерии практически нет, есть несколько самолётов и вертолётов, а также Bayraktar. Линию фронта хотят прорвать массированной живой силой.

Советник главы ОПУ Михаил Подоляк уже предупредил, что потери будут огромные, но эту цену Киев готов заплатить за кратковременную “победу”.