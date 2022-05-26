Бужинский: диалога по стратегической стабильности между РФ и США не будет

Действующий договор СНВ-3 между Россией и США по ограничению стратегических вооружений закончится в 2026 году. По мнению бывшего начальника международно-договорного управления Минобороны РФ, генерала-лейтенанта Евгения Бужинского, продления соглашения ждать не приходится.

Из-за напряжённых российско-американских отношений на фоне ситуации на Украине, надежда на то, что Москва и Вашингтон подпишут соглашение, тает на глазах. Как подчеркнул генерал-лейтенант, республиканцы на это не пойдут из-за "экстремистских настроений".

"Байдену же во власти осталось меньше трёх лет — самым идеальным сценарием, на мой взгляд, стало бы бессрочное продление действующего СНВ-3, но, к сожалению, это невозможно", — пояснил Бужинский в беседе с РИА Новости. — Если бы не конфликт на Украине, то чисто теоретически за эти три года Москва и Вашингтон могли бы что-то придумать и положить на бумагу".

Первый документ об ограничении стратегических вооружений, тогда ещё СССР и США подписали ровно 50 лет назад. Далее договор пролонгировали, а последнее соглашение между уже Россией и Штатами был заключён в 2010 году. Он предусматривает ограниченный "запас" баллистических ракет, ракет на подводных лодках и тяжёлых бомбардировщиков у каждой из сторон.