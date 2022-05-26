В украинской армии были иностранные наёмники арабской национальности. Они были не стрелками, а санитарными инструкторами. Об этом рассказал проекту WarGonzo фельдшер ВСУ из Херсонской области.
По его словам, он лично встречал их в 28-й бригаде. С ними приходилось сталкиваться по службе, выдавать медикаменты и чему-то обучать.
"Я их видел несколько раз в Чабанке. В медроте дежурил как фельдшер, и там они приходили и приводили своих солдат на прививки. Но в основном срочников", — рассказал собеседник проекта.
Он добавил, что военную форму наёмники носили английского образца и свободно разговаривали на русском языке. Они получали зарплату обычного украинского военнослужащего.
На Яворовском полигоне также были американские военные, которые готовили бойцов ВСУ по своему опыту. Но кого и как они готовили, они и сами не знают, заключил медик.
Ранее в Мариуполе следователи СК РФ нашли в тайнике полевой китель британского военнослужащего.
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