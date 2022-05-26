Фельдшер ВСУ: на Яворовском полигоне были американские инструкторы

В украинской армии были иностранные наёмники арабской национальности. Они были не стрелками, а санитарными инструкторами. Об этом рассказал проекту WarGonzo фельдшер ВСУ из Херсонской области.

По его словам, он лично встречал их в 28-й бригаде. С ними приходилось сталкиваться по службе, выдавать медикаменты и чему-то обучать.

"Я их видел несколько раз в Чабанке. В медроте дежурил как фельдшер, и там они приходили и приводили своих солдат на прививки. Но в основном срочников", — рассказал собеседник проекта.

Он добавил, что военную форму наёмники носили английского образца и свободно разговаривали на русском языке. Они получали зарплату обычного украинского военнослужащего.

На Яворовском полигоне также были американские военные, которые готовили бойцов ВСУ по своему опыту. Но кого и как они готовили, они и сами не знают, заключил медик.

Ранее в Мариуполе следователи СК РФ нашли в тайнике полевой китель британского военнослужащего.