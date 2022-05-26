Кнутов: НАТО окружает Балтийский флот. Будем размещать "Бастионы" и "Искандеры"

При вступлении Финляндии и Швеции в Североатлантический альянс Россия получает недвузначный сигнал опасности в Балтийском море. В том числе "неприятный момент" заключается и в том, что акватория становится полностью внутренним морем блока НАТО, пояснил в беседе с Pravda.Ru военный эксперт, военный российский историк Юрий Кнутов.

НАТО окружает Балтийский флот. Будет ли конфликт с Финляндией?

Тогда как ответом России на это может стать только размещение техники в Калининграде и Санкт-Петербурге. По словам Кнутова, остальные балтийские территории "отойдут" под контроль военно-морским силам блока.

"В этих условиях, конечно, американцы сделали очень интересную вещь. Они не вложили ни доллара, но при этом появилась на наших северо-западных границах целая группировка Североатлантического альянса. Ещё не появилась, но появится в ближайшее время", — пояснил военный эксперт.

При этом, по словам историка, недооценивать, к примеру, армию и военную мощь шведов не стоит. Страна вооружена по последнему слову техники.

"Если истребители Gripen, их покупают во многих странах, их позиционируют как самолёты 4++. Если это какие-то ракетные системы, артиллерийские системы, это тоже очень современные системы", — объяснил Кнутов. — А армия Швеции — там, по-моему, 250-280 тысяч человек. И резерв действующий — более полумиллиона. Разные цифры — от 500 до 700 тысяч дают. Около миллиона человек группировка вместе с финской армией в случае какого-то конфликта".

Первым делом Петербург

По словам военного эксперта, России необходимо создать группировку военных, которые встанут на защиту непосредственно северной столицы. С "приходом НАТО" на финскую территорию, время подлёта к Петербургу меняется не в пользу российской стороны.

"Скорости сейчас у техники другие. Подлётное время другое. Поэтому те несколько десятков километров, которые будут отделять натовскую армию Финляндии от нашей северной столицы — это достаточно опасная ситуация, с ней придётся считаться", — считает военный эксперт.

Как пример военный историк привёл ситуацию перед началом Великой Отечественной войны в 1939 году. По словам Кнутова, тогда Москва совершенно справедливо потребовала отодвинуть финские границы, которые проходили всего в 32 километрах от Ленинграда. Именно укрепление этой части северной столицы помогло отразить нападение Германии и удержать Москву.

Чем ответим?

Военный эксперт подчеркнул, что Россия не может проигнорировать угрозу в Балтийском море и на неё придётся отвечать.

По мнению историка, российской стороне необходимо размещать как войска, так и ракеты.

"Это комплексы "Бастион" противокорабельные с ракетами "Оникс", которые могут поражать как морские цели, так и наземные цели. Это комплексы "Искандеры-М", которые себя очень хорошо проявляют сейчас непосредственно во многих точках Украины. И комплексы С-400. Это всё должно работать эффективно. Но, я думаю, что гиперзвуковое оружие тоже потребуется какое-то предусмотреть для уничтожения тех укрытий, которые так активно рекламирует Финляндия", — резюмировал Кнутов.

По словам историка, как финнам, так и шведам стоило бы сохранить нейтральный статус и не провоцировать конфронтацию. А Финляндии и вовсе попытаться сохранить дружеские отношения с Россией.