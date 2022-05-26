EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Автор Екатерина Широкова

Кнутов: НАТО окружает Балтийский флот. Будем размещать "Бастионы" и "Искандеры"

Силовые структуры

При вступлении Финляндии и Швеции в Североатлантический альянс Россия получает недвузначный сигнал опасности в Балтийском море. В том числе "неприятный момент" заключается и в том, что акватория становится полностью внутренним морем блока НАТО, пояснил в беседе с Pravda.Ru военный эксперт, военный российский историк Юрий Кнутов.

НАТО окружает Балтийский флот. Будет ли конфликт с Финляндией?

Тогда как ответом России на это может стать только размещение техники в Калининграде и Санкт-Петербурге. По словам Кнутова, остальные балтийские территории "отойдут" под контроль военно-морским силам блока.

"В этих условиях, конечно, американцы сделали очень интересную вещь. Они не вложили ни доллара, но при этом появилась на наших северо-западных границах целая группировка Североатлантического альянса. Ещё не появилась, но появится в ближайшее время", — пояснил военный эксперт.

При этом, по словам историка, недооценивать, к примеру, армию и военную мощь шведов не стоит. Страна вооружена по последнему слову техники.

"Если истребители Gripen, их покупают во многих странах, их позиционируют как самолёты 4++. Если это какие-то ракетные системы, артиллерийские системы, это тоже очень современные системы", — объяснил Кнутов. — А армия Швеции — там, по-моему, 250-280 тысяч человек. И резерв действующий — более полумиллиона. Разные цифры — от 500 до 700 тысяч дают. Около миллиона человек группировка вместе с финской армией в случае какого-то конфликта".

Первым делом Петербург

По словам военного эксперта, России необходимо создать группировку военных, которые встанут на защиту непосредственно северной столицы. С "приходом НАТО" на финскую территорию, время подлёта к Петербургу меняется не в пользу российской стороны.

"Скорости сейчас у техники другие. Подлётное время другое. Поэтому те несколько десятков километров, которые будут отделять натовскую армию Финляндии от нашей северной столицы — это достаточно опасная ситуация, с ней придётся считаться", — считает военный эксперт.

Как пример военный историк привёл ситуацию перед началом Великой Отечественной войны в 1939 году. По словам Кнутова, тогда Москва совершенно справедливо потребовала отодвинуть финские границы, которые проходили всего в 32 километрах от Ленинграда. Именно укрепление этой части северной столицы помогло отразить нападение Германии и удержать Москву.

Чем ответим?

Военный эксперт подчеркнул, что Россия не может проигнорировать угрозу в Балтийском море и на неё придётся отвечать.

Искандер
 

По мнению историка, российской стороне необходимо размещать как войска, так и ракеты.

"Это комплексы "Бастион" противокорабельные с ракетами "Оникс", которые могут поражать как морские цели, так и наземные цели. Это комплексы "Искандеры-М", которые себя очень хорошо проявляют сейчас непосредственно во многих точках Украины. И комплексы С-400. Это всё должно работать эффективно. Но, я думаю, что гиперзвуковое оружие тоже потребуется какое-то предусмотреть для уничтожения тех укрытий, которые так активно рекламирует Финляндия", — резюмировал Кнутов.

По словам историка, как финнам, так и шведам стоило бы сохранить нейтральный статус и не провоцировать конфронтацию. А Финляндии и вовсе попытаться сохранить дружеские отношения с Россией.

Встройте MilitaryPravda в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен

Добавьте MilitaryPravda в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google

Также будем рады вам в наших сообществах в Telegram, ВКонтакте, Твиттере, Одноклассниках, YouTube...

Автор: Екатерина Широкова, Куратор: Александр Артамонов
Темы нато швеция финляндия юрий кнутов балтийское море
Sberbank
Новости
Политолог Бекман: в Финляндии начинается психоз из-за РФ
В ЕП предложили заменить топливное эмбарго против РФ на импортные пошлины
Украинских беженцев выгоняют из отелей в Испании из-за начала курортного сезона
Стрелков: Киев может пойти на Крым, на Ростов и на Кубань
Багдасаров: Россия может ввязаться в конфликт между Таджикистаном и Афганистаном
Кнутов: НАТО окружает Балтийский флот. Будем размещать "Бастионы" и "Искандеры"
Депутат Госдумы Шеремет: Россия никогда не уйдёт с освобождённых территорий
Запорожская администрация: Украина навсегда потеряла выход к Азовскому морю
Над Змеиным заметили авиаразведку США и НАТО: готовится новый десант ВСУ
Фельдшер ВСУ: на Яворовском полигоне были американские инструкторы
Популярное
Силовые структуры
Military Times: следующая неделя на Украине станет решающей для ВСУ в Донбассе

Российские войска продолжают проведение военной спецоперации по защите Донбасса.

Military Times: следующая неделя на Украине станет решающей для ВСУ в Донбассе
Артиллерия "Отважных" уничтожила колонну КрАЗов в Славянском районе ДНР
Силовые структуры
Артиллерия "Отважных" уничтожила колонну КрАЗов в Славянском районе ДНР
Мир. Новости мира
Sohu: премьер Японии Кисида испытал 30-секундный позор на саммите с Байденом
Мир. Новости мира
Зеленский отреагировал на заявление Шойгу: "Специально притормаживают"
Людмила Черткова Зеленский — мировым лидерам: "Что ты сделал для Украины сегодня?" Людмила Черткова Любовь Степушова Германия возвращается к углю и мазуту. Где Грета Тунберг? Любовь Степушова Игорь Буккер Беженки из Украины пугают благопристойных англичанок Игорь Буккер
Силовые структуры
Французский волонтёр Боке: "азовцы"* спокойно добивали тяжелораненых русских
Мир. Новости мира
В Сети опубликовали первые кадры с пленными боевиками ВСУ из-под Лимана
Главком ВСУ Залужный может занять место президента Украины
Мир. Новости мира
Главком ВСУ Залужный может занять место президента Украины
Последние материалы
Кнутов: НАТО окружает Балтийский флот. Будем размещать "Бастионы" и "Искандеры"
Депутат Госдумы Шеремет: Россия никогда не уйдёт с освобождённых территорий
Запорожская администрация: Украина навсегда потеряла выход к Азовскому морю
Над Змеиным заметили авиаразведку США и НАТО: готовится новый десант ВСУ
Фельдшер ВСУ: на Яворовском полигоне были американские инструкторы
Гигин: Польше не нужна только Западная Украина, она рассчитывает на всю страну
Куба объявила бойкот США: "На Саммите Америк нас не будет"
Арестович матом отреагировал на предложение Запада "расстаться с территориями"
Sohu: Байден льстил премьеру Индии, чтобы получить поддержку, но "опозорился"
Боррель: если в Европе начнётся война, боеприпасов армиям хватит на две недели
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: [email protected]
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников