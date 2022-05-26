Захар Прилепин: элитные части у ВСУ кончились, осталась тероборона с Западенщины

Российские войска выбили не просто лучших офицеров и бойцов Украины, а "распылили целиком все элитные подразделения", уверен публицист Захар Прилепин.

Киевский режим не устаёт утверждать, что украинская армия успешно уничтожает российский спецназ, десантников, морпехов и чеченских бойцов. На самом деле это генштаб Украины стягивает остатки теробороны и прочих вооруженных формирований со всей страны, вплоть до Западной Украины, чтобы удержать Попасную, Светлодарск и Красный Лиман, отметил писатель.

"Они (тероборона — Прим. ред.), как ранее держали их элитные части Волноваху, Мариуполь и Рубежный, уже не могут", — пишет Прилепин.

Это приведёт к тому, считает публицист, что Днепропетровск или Кривой Рог оборонять будет попросту некому, российских солдат там будут встречать полицейские и мобилизованные горожане.