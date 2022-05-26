В западной прессе появляются материалы о женщинах, которые воюют на стороне Украины от интернационального легиона. Цели они преследуют разные: кто-то решил отправиться на поле боя из идейных соображений (выступая против РФ), кто-то ради денег и адреналина, а некоторые считают, что это их моральных долг.
Сообщается, что на Украину отправились женщины из Норвегии и Австралии. Среди них отмечена Сандра Андерсен Айра, которая с 2017 по 2021 годы работала в Саамском парламенте Норвегии. Она единственная женщина в составе группы наёмников «Грязная дюжина».
Прибыла на Украину через пару дней после начала спецоперации. Первой точкой прибытия был Киев, но потом Андерсен отправилась в местность, назвать которую отказалась из соображений безопасности, пишет "Военное обозрение".
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Российские войска продолжают проведение военной спецоперации по защите Донбасса.