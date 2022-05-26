Украинские войска обстреляли школу в Курской области

Несколько домов и школа получили повреждения при обстреле со стороны Украины окраины села в Курской области.

Об этом сообщает губернатор региона Роман Старовойт.

"Уточнения по ситуации в Суджанском районе: атаке противника была подвергнута окраина села Воробжа. Наши военные отработали цели, однако враг сумел нанести повреждения нескольким домам, в том числе, зданию школы — в нём выбило стекла. По предварительной информации среди мирного населения пострадавших нет. Жизнь и здоровье наших земляков — под защитой военнослужащих", — пишет в социальной сети глава Курской области.

Ранее он сообщал, что поступала информация о каких-то хлопках в Суджанском районе: у н. п. Нижнемахово и Воробжа.

Также украинские боевики обстреляли посёлок в Херсонской области снарядами дистанционного минирования, сообщили в Минобороны России.