Несколько домов и школа получили повреждения при обстреле со стороны Украины окраины села в Курской области.
Об этом сообщает губернатор региона Роман Старовойт.
"Уточнения по ситуации в Суджанском районе: атаке противника была подвергнута окраина села Воробжа. Наши военные отработали цели, однако враг сумел нанести повреждения нескольким домам, в том числе, зданию школы — в нём выбило стекла. По предварительной информации среди мирного населения пострадавших нет. Жизнь и здоровье наших земляков — под защитой военнослужащих", — пишет в социальной сети глава Курской области.
Ранее он сообщал, что поступала информация о каких-то хлопках в Суджанском районе: у н. п. Нижнемахово и Воробжа.
Также украинские боевики обстреляли посёлок в Херсонской области снарядами дистанционного минирования, сообщили в Минобороны России.
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