Затулин: вслед за украинцами НАТО бросит на убой поляков

На Украине НАТО воюет чужими руками. Но там сейчас срочно необходима оперативная пауза, потому что военный потенциал Киева истощается.

Эксперты отмечают, что Запад заинтересован, чтобы сперва под российские "пули" лезли украинцы, а когда их уничтожат, туда надо отправить поляков. К славянам в Западной Европе вообще отношение пренебрежительное, их за равных никто не считает.

Депутат ГД России Константин Затулин тоже уверен, что на Украине этой западной коалиции срочно нужна пауза. И уверен, что на смену украинцам придут соседи из Польши.