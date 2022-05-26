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Автор Дмитрий Плотников

Затулин: вслед за украинцами НАТО бросит на убой поляков

Силовые структуры

На Украине НАТО воюет чужими руками. Но там сейчас срочно необходима оперативная пауза, потому что военный потенциал Киева истощается.

Затулин: вслед за украинцами НАТО бросит на убой поляков

Эксперты отмечают, что Запад заинтересован, чтобы сперва под российские "пули" лезли украинцы, а когда их уничтожат, туда надо отправить поляков. К славянам в Западной Европе вообще отношение пренебрежительное, их за равных никто не считает.

Депутат ГД России Константин Затулин тоже уверен, что на Украине этой западной коалиции срочно нужна пауза. И уверен, что на смену украинцам придут соседи из Польши.

"С Украины они уйти не могут, потому что лучше площадки для того, чтобы нас ломать, они не найдут. Они туда будут забрасывать все более и более агрессивные типы вооружения. Но… им катастрофически нужна сейчас оперативная пауза на Украине. Потому что военный потенциал в сегодняшнем виде режима Зеленского начинает явно выгорать, начинается политический надлом, им надо это предотвратить", — подчеркнул депутат.

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Автор: Дмитрий Плотников, Куратор: Александр Артамонов
Темы нато польша украина константин затулин
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