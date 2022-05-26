На Украине НАТО воюет чужими руками. Но там сейчас срочно необходима оперативная пауза, потому что военный потенциал Киева истощается.
Эксперты отмечают, что Запад заинтересован, чтобы сперва под российские "пули" лезли украинцы, а когда их уничтожат, туда надо отправить поляков. К славянам в Западной Европе вообще отношение пренебрежительное, их за равных никто не считает.
Депутат ГД России Константин Затулин тоже уверен, что на Украине этой западной коалиции срочно нужна пауза. И уверен, что на смену украинцам придут соседи из Польши.
"С Украины они уйти не могут, потому что лучше площадки для того, чтобы нас ломать, они не найдут. Они туда будут забрасывать все более и более агрессивные типы вооружения. Но… им катастрофически нужна сейчас оперативная пауза на Украине. Потому что военный потенциал в сегодняшнем виде режима Зеленского начинает явно выгорать, начинается политический надлом, им надо это предотвратить", — подчеркнул депутат.
Встройте MilitaryPravda в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Добавьте MilitaryPravda в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Также будем рады вам в наших сообществах в Telegram, ВКонтакте, Твиттере, Одноклассниках, YouTube...
Российские войска продолжают проведение военной спецоперации по защите Донбасса.