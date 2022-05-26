TWZ: командование Украины отправляло к боевикам на "Азовсталь" 16 вертолётов

Боевикам на заводе "Азовсталь" в Мариуполе командование Украины отправляло вертолёты с дополнительным вооружением, продовольствием, медикаментами и подкреплением личного состава в количестве 72 бойцов нацбатальона. Об этом сообщает начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов в интервью The War Zone (TWZ).

Было организовано 7 вылетов украинских вертолётов Ми-8, два из которых были сбиты ВС РФ, утверждает глава разведки. В общей сложности 16 машин совершили полёты в Мариуполь. В основном летали парами, только один раз в небо поднялись 4 вертолёта сразу. Более точную информацию Буданов разглашать не стал. Однако эти попытки поддержать боевиков на "Азовстали" не увенчались успехом — они сдались российским войскам в плен.