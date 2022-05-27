ФСБ перекрыла канал поставок оружия с Украины в Крым

Федеральная служба безопасности Российской Федерации перекрыла канал поставок оружия с Украины в Крым.

Отмечается, что при попытке сбыть автомат АКС-74У и свыше 300 патронов, все заинтересованные лица, а именно: продавец, посредник и покупатель, были арестованы.

В отношении их возбуждены уголовные дела о незаконном сбыте оружия и боеприпасов к нему.

Ранее руководитель Пограничной службы ФСБ РФ генерал армии Владимир Кулишов заявил, что Украина с 2014 года развёртывала в приграничных с Россией районах войсковые формирования при поддержке западных партнеров.