Федеральная служба безопасности Российской Федерации перекрыла канал поставок оружия с Украины в Крым.
Отмечается, что при попытке сбыть автомат АКС-74У и свыше 300 патронов, все заинтересованные лица, а именно: продавец, посредник и покупатель, были арестованы.
В отношении их возбуждены уголовные дела о незаконном сбыте оружия и боеприпасов к нему.
Ранее руководитель Пограничной службы ФСБ РФ генерал армии Владимир Кулишов заявил, что Украина с 2014 года развёртывала в приграничных с Россией районах войсковые формирования при поддержке западных партнеров.
Встройте MilitaryPravda в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Добавьте MilitaryPravda в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Также будем рады вам в наших сообществах в Telegram, ВКонтакте, Твиттере, Одноклассниках, YouTube...
Сделать селфи на фоне поверженной техники у бойцов украинской армии не получилось.