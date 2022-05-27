Автор британского таблоида Чарли Брэдли считает, что Россия может нанести удары по логистическим центрам Североатлантического альянса, чтобы западные страны не смогли осуществлять поставки оружия на Украину. Не исключено, что после этого Запад вмешается в украинский конфликт. На данный момент российские войска наносят удары по колоннам с западным вооружением, которые движутся по территории Украины.
Политический эксперт Нил Мелвин отметил, что военная спецоперация может перерасти в полномасштабное столкновение России и Запада.
"Есть опасения, что в случае возможного проигрыша русскими овладеет отчаяние, и они попытаются ударить по линиям снабжения по территории стран НАТО. К примеру, по базам в Польше. Это, разумеется, риск", - отметил он в беседе с Express.
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Сделать селфи на фоне поверженной техники у бойцов украинской армии не получилось.