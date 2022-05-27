Express: удары со стороны России могут поразить линии снабжения НАТО

Автор британского таблоида Чарли Брэдли считает, что Россия может нанести удары по логистическим центрам Североатлантического альянса, чтобы западные страны не смогли осуществлять поставки оружия на Украину. Не исключено, что после этого Запад вмешается в украинский конфликт. На данный момент российские войска наносят удары по колоннам с западным вооружением, которые движутся по территории Украины.

Политический эксперт Нил Мелвин отметил, что военная спецоперация может перерасти в полномасштабное столкновение России и Запада.