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Автор Дмитрий Плотников

Military Times: Армия России прорывается через линии обороны ВСУ в Донбассе

Силовые структуры

Российские войска прорываются через украинские линии обороны в Донбассе, и боевые действия вступают в решающую стадию.

Military Times: Армия России прорывается через линии обороны ВСУ в Донбассе

Об этом сообщает Military Times.

Американское издание, связанное с Министерством обороны, отмечает, что 18 мая российские войска прорвали украинские позиции к западу от города Попасная.

"Их главная цель, по-видимому, состоит в том, чтобы перерезать шоссе, ведущее из Бахмута в города Лисичанск и Северодонецк — последние оставшиеся украинские форпосты в Луганской области, и эта задача уже выполнена", — отмечает газета.

Также сообщается, что российские войска продвигаются вперед, чтобы перерезать основную линию снабжения этих городов, украинские войска теперь вынуждены полагаться на единственный альтернативный маршрут, который проходит дальше. А тем временем все пути для отступления на территории Луганской области перекрыты.

"Россия продолжает усиливать свое наступление по всему Донбассу. Эта неделя станет решающей для Украины и она попытается удержать регион", — подытоживает Military Times.

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Автор: Дмитрий Плотников, Куратор: Александр Артамонов
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