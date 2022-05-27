Military Times: Армия России прорывается через линии обороны ВСУ в Донбассе

Российские войска прорываются через украинские линии обороны в Донбассе, и боевые действия вступают в решающую стадию.

Об этом сообщает Military Times.

Американское издание, связанное с Министерством обороны, отмечает, что 18 мая российские войска прорвали украинские позиции к западу от города Попасная.

"Их главная цель, по-видимому, состоит в том, чтобы перерезать шоссе, ведущее из Бахмута в города Лисичанск и Северодонецк — последние оставшиеся украинские форпосты в Луганской области, и эта задача уже выполнена", — отмечает газета.

Также сообщается, что российские войска продвигаются вперед, чтобы перерезать основную линию снабжения этих городов, украинские войска теперь вынуждены полагаться на единственный альтернативный маршрут, который проходит дальше. А тем временем все пути для отступления на территории Луганской области перекрыты.