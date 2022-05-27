Киевская пропаганда, преподносящая отход ВС РФ как невероятную победу, только извращает общество. Хотя для Украины не всё так радужно.
Это сказал бывший боевик Майдана, волонтер Вооружённых сил Украины Юрий Касьянов.
"Наша пропаганда зациклена на наших победах, которые не являются победами, а являются поражением противника, от нас независящим, как отход от Киева. Наше население под давлением пропаганды думает, что уже всё закончилось, что прогнали из-под Киева, Черниговской, Сумской областей, сейчас мы их быстро разобьем на Донбассе, на юге, и все будет хорошо. Не будет", — отметил украинец.
Он подчёркивает, что в отличие от армии Украины, ВС РФ ежедневно обучается.
"Противник делает выводы, учится на ошибках, не так как хотелось бы, там, Стрелкову, он постоянно критикует российскую армию... И, кстати, правильно делает, он защищает свою имперскую сущность... Но они учатся... И мы должны учиться быстрее, чем они... У нас нет запаса такого вооружений, запаса нефти и газа", — сетует Касьянов.
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