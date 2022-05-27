Волонтёр ВСУ Касьянов похвалил Стрелкова за критику спецоперации

Киевская пропаганда, преподносящая отход ВС РФ как невероятную победу, только извращает общество. Хотя для Украины не всё так радужно.

Это сказал бывший боевик Майдана, волонтер Вооружённых сил Украины Юрий Касьянов.

"Наша пропаганда зациклена на наших победах, которые не являются победами, а являются поражением противника, от нас независящим, как отход от Киева. Наше население под давлением пропаганды думает, что уже всё закончилось, что прогнали из-под Киева, Черниговской, Сумской областей, сейчас мы их быстро разобьем на Донбассе, на юге, и все будет хорошо. Не будет", — отметил украинец.

Он подчёркивает, что в отличие от армии Украины, ВС РФ ежедневно обучается.