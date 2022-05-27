Сивков объяснил, почему Турция не будет поставлять Киеву Bayraktar: нет смысла

Поставка боевых турецких дронов Bayraktar на Украину прекращена, потому что они доказали свою слабую боеспособность под огнём российских ПВО, что, в свою очередь, негативно сказывается на авторитете самой Турции. Таким мнением поделился военный эксперт Константин Сивков.

В течение последних трёх недель Турция не осуществляла поставки беспилотников Bayraktar Киеву.

"Происходит дискредитация беспилотников Bayraktar во время спецоперации. Это сильно подрывает авторитет и рейтинг этих аппаратов, что не выгодно Турции. Дело в том, что система российской противовоздушной обороны справляется с ними очень легко. Турции не с руки показывать, что Bayraktar не такой могучий, как считалось раньше. Поэтому они пытаются сократить поставки и нивелировать репутационные издержки", — объяснил Сивков в беседе с Общественной Службой Новостей.

При этом аналитик сильно сомневается, что Киев мог сам отказаться от поставок турецких дронов, потому что он сейчас нуждается в любом оружии.

Сивков считает, что Турция просто не видит смысла и дальше дискредитировать свои дроны, которые и так уже достаточно показали свою несостоятельность против ПВО РФ.