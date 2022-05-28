Попытка контратаки ВСУ: десятки убитых боевиков и горящие гаубицы НАТО

Группировка "Z" ВС РФ 27 мая успешно отразила контратаку ВСУ в направлении Белгорода. Украинская армия понесла серьёзные потери, сообщают военкоры.

Подразделения украинских вооруженных формирований пытались захватить два села недалеко от границ Белгородской области.

Попытка наступления на Лобановку была отбита российскими войсками. Как следует из данных радиоперехвата, ВС Украины потеряли 22 солдата убитыми.

Также две украинские роты пытались зайти в село Дементьевка, но были обнаружены на подходе и "накрыты" артиллерией. Российские военные корреспонденты рассказали, что счёт погибших и раненых боевиков ВСУ идёт на десятки.

Атакующие части противник пытался прикрыть пушками, но в результате контрбатарейной борьбы был уничтожен дивизион артиллерии врага. Telegram-канал "СВАРЩИКИ" опубликовал видео с горящими "хвалеными" натовскими гаубицами.