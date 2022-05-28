Боевики "легендарного" нацбата "Донбасс" сбежали с передовой

Боевики известного на Украине националистического батальона "Донбасс" пожаловались на видео, что их записали в дезертиры, хотя они просто спасали своей жизни.

Члены добровольческих нацбатов ВСУ продолжают бежать в тыл, чтобы не оказаться в плену у российской армии. Они прекрасно понимают, что устоять с выданными автоматами против танков, миномётов и гранатомётов невозможно.

"Мы прорывались с боем назад, и теперь нам хотят приписать дезертирство", — жалуется в ролике украинский боевик.

Судя по выговору, на видео свежее пополнение 46-го батальона ВСУ откуда-то с Западной Украины, предположил подполковник ВС ДНР Александр Ходаковский. По его словам, именно "западенцы" громче всех кричали восемь лет, что воюют в Донбассе не с ополчением, а с Россией.