Боевики известного на Украине националистического батальона "Донбасс" пожаловались на видео, что их записали в дезертиры, хотя они просто спасали своей жизни.
Члены добровольческих нацбатов ВСУ продолжают бежать в тыл, чтобы не оказаться в плену у российской армии. Они прекрасно понимают, что устоять с выданными автоматами против танков, миномётов и гранатомётов невозможно.
"Мы прорывались с боем назад, и теперь нам хотят приписать дезертирство", — жалуется в ролике украинский боевик.
Судя по выговору, на видео свежее пополнение 46-го батальона ВСУ откуда-то с Западной Украины, предположил подполковник ВС ДНР Александр Ходаковский. По его словам, именно "западенцы" громче всех кричали восемь лет, что воюют в Донбассе не с ополчением, а с Россией.
"Теперь они поняли разницу. Плач Ярославны, начавшись на "Азовстали", уже понёсся по степям Малороссии. Лучше им сдаться до наступления зимы — меньше будет последствий", — резюмировал Ходаковский.
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