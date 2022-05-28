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Автор Юлия Миленина

Стремоусов: США строили военно-морские базы на украинском побережье Чёрного моря

Силовые структуры

США возводили на украинском побережье Чёрного моря свои военно-морские базы, прикрываясь помощью Киеву. Об этом заявил заместитель главы военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов.

Стремоусов: США строили военно-морские базы на украинском побережье Чёрного моря

По его словам, базы расположены на острове Первомайский при выходе из Днепро-бугского лимана в Чёрное море и в городе Очаков Николаевской области, откуда украинские националисты регулярно обстреливают Херсонскую область.

"Американцы, прикрываясь помощью Украине, фактически создавали и модернизировали центры и военно-морские базы на украинском побережье Чёрного моря", — сказал Стремоусов в интервью РИА Новости.

Он добавил, что эти базы считались украинскими лишь номинально. Как отметил замглавы военно-гражданской администрации, по факту их строили при координации специалистов из США.

Стремоусов убеждён: специальная военная операция РФ по демилитаризации Украины разрушит планы США по закреплению в Чёрном море.

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Автор: Юлия Миленина, Куратор: Александр Артамонов
Темы сша украина херсонская область
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