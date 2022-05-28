Артиллерия ВС РФ уничтожила спецгруппу ВСУ в ДНР ударом "Краснополя"

Союзные войска РФ и защитников Донбасса продолжают наступательную операцию на лиманском направлении. Российской разведке удалось обнаружить спецгруппу Вооружённых сил Украины в одном из населённых пунктов Донецкой Народной Республики на лиманском направлении.

Артиллерия ВС РФ нанесла удар по выявленной позиции ВСУ при помощи корректируемого боеприпаса "Краснополь", в результате чего противник был уничтожен. Об этом сообщает издание "Русская Весна", размещая видеоролик, демонстрирующий произошедшее.