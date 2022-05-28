Welt am Sonntag: Германия свела к минимуму поставки вооружений на Украину

Власти Германии свели к минимуму поставки вооружений на Украину.

Об этом сообщила газета Welt am Sonntag.

По данным издания, за последние два месяца было всего две поставки — лёгкого вооружения. Речь идёт о противотанковых минах, запчастях для пулемётов, ручных гранатах и подрывных зарядах.

Канцлер Германии Олаф Шольц всё ещё отказывается поставлять Киеву тяжёлое вооружение, ссылаясь на соглашения с союзниками по альянсу НАТО, отмечает газета.

Ранее немецкие СМИ писали, что Совет безопасности Германии больше месяца блокирует поставку на Украину сто боевых машин пехоты Marder.

Также сообщалось, что в НАТО неформально договорились не отправлять Украине западную военную технику без предварительных согласований чтобы минимизировать риск прямой конфронтации между Россией и альянсом.