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Автор Максим Александров

Экс-главком ВДВ Шпак: Россия способна воевать в течение нескольких лет

Силовые структуры

Россия способна вести полномасштабную войну с серьёзным противником в течение нескольких лет, если это потребуется. Ресурсов и сил на это у армии хватит. Такое мнение высказал экс-командующий ВДВ России, генерал-полковник Георгий Шпак.

Он пояснил, что резервы есть, и они созданы с учётом самого неблагоприятного развития геополитической обстановки. Поэтому в самом "крайнем случае" Россия сможет воевать несколько лет.

Генерал отметил, что сейчас Россия не ведёт войну на Украине, а проводит специальную военную операцию, в которой участвуют не все вооружённые силы, а лишь часть из них.

"Мобилизация не объявлена. На передовой — только военнослужащие по контракту и добровольцы. Ракет и снарядов хватает и будет хватать до конца боевых действий, сколько бы они ни длились", — заявил Шпак.

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Автор: Максим Александров, Куратор: Александр Артамонов
россия украина георгий шпак
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