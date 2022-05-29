Экс-главком ВДВ Шпак: Россия способна воевать в течение нескольких лет

Россия способна вести полномасштабную войну с серьёзным противником в течение нескольких лет, если это потребуется. Ресурсов и сил на это у армии хватит. Такое мнение высказал экс-командующий ВДВ России, генерал-полковник Георгий Шпак.

Он пояснил, что резервы есть, и они созданы с учётом самого неблагоприятного развития геополитической обстановки. Поэтому в самом "крайнем случае" Россия сможет воевать несколько лет.

Генерал отметил, что сейчас Россия не ведёт войну на Украине, а проводит специальную военную операцию, в которой участвуют не все вооружённые силы, а лишь часть из них.