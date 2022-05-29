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Артиллерия ВС РФ уничтожила натовские 155-мм гаубицы FH70 на Украине
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Автор Элиза Ибрагимова

Артиллерия ВС РФ уничтожила натовские 155-мм гаубицы FH70 на Украине

Силовые структуры

На Украине продолжается специальная военная операция по димилитаризации и денацификации. Высокоточные удары уничтожают объекты военной инфраструктуры. ВС РФ и защитники Донбасса ведут борьбу в том числе с поставляемым западом оружием.

Издание "Русская весна" опубликовало видеоролик, демонстрирующий уничтожение российской армией гаубиц FH70, поставленных НАТО для ВСУ. На кадрах можно увидеть мощный удар артиллерии ВС России, в результате которого боекомплект воспламенился, осколки уничтожили 155-миллиметровые немецко-британско-итальянские гаубицы FH70.

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Автор: Элиза Ибрагимова, Куратор: Александр Артамонов
всу нато
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