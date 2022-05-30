ВС РФ одной миной уничтожили опорный пункт ВСУ под Лиманом в ДНР

Продолжается наступательная операция союзных войск ВС РФ и защитников Донбасса на лиманском направлении специальной военной операции РФ на Украине. Высокоточные удары уничтожают объекты военной инфраструктуры страны. Накануне сообщалось о полном взятии под контроль города Лиман (Красный Лиман) в ДНР.

Вооружённым силам России удалось уничтожить очередной опорный пункт ВСУ под Лиманом. Издание "Русская весна" опубликовало видеоролик, снятый БПЛА с воздуха. На кадрах запечатлен момент удара по опорному пункту противника. Прямое попадание одной мины вызвало подрыв боеприпасов и уничтожение объекта.