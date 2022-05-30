За поджоги военкоматов в Удмуртии задержан протестный художник Фарбер

После поджогов зданий военкоматов в Удмуртии был задержан подозреваемый — им оказался фигурант резонансного "дела Фарбера", экс-руководитель сельского ДК Илья Фарбер, уже "отсидевший" за взятку.

По данным проекта "База", в посёлке Игра произошли две атаки на военкоматы. После начала расследования терактов следователи вышли на подозреваемого — им оказался тот самый "сельский учитель", проживавший у родителей своей жены.

Как сообщают силовики, у Фарбера были изъяты:

две канистры с бензином,

автомобильное масло

металлическая проволока

"марганцовка"

воронки,

пять банковских карт,

три айфона.

Ранее экс-директор ДК был осуждён на восемь лет за взятку от подрядчика, делавшего ремонт в ДК. Следствие представило аудиозаписи, а обвинение сообщило суду, что Фарбер требовал деньги за подписание акта приёмки работы, которая не была выполнена.

Сам Фарбер обвинения отрицал, заявляя, что он "помогает деревне" и даже "тратил свои деньги на подрядчика, чтобы быстрее закончить ремонт".

Однако больше всего Илья Фарбер запомнился СМИ не взяткой, а тем, что "защищать" его в провинцию приехал большой отряд протестных (оппозиционных) политических активистов и журналистов ведущих оппозиционных СМИ, а сам осуждённый сравнивал себя с "Болотными протестующими" и Алексеем Навальным*.

В процессе суда и после него оппозиционная пресса писала о "темноте" жителей села Мошонки, недовольным как поведением, так и обучением их детей Ильей Фарбером. В частости, дело дошло до заявлений:

"Этот народ — моральный урод и нет ему ни шанса, ни надежды, ни прощения".

После выхода из колонии по УДО, "сельский учитель" устроил перфоманс с растаптыванием звёздочек "с погон силовиков".

По предположениям пользователей соцсетей, поджогами военкоматов Илья Фарбер мог, цитируем, "выражать свое мнение о проводимой на Украине СВО" или, "оставаясь протестным активистом, поддерживать Украину" либо "просто крепко пил и решил "бороться с режимом" путём таких терактов".

* физическое лицо, организации которого признаны экстремистскими и выполняющими функции иностранных агентов на территории РФ