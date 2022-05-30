Кива: "Зеленский - мы идём за тобой!"

Оппозиционный украинский политик Илья Кива сообщил президенту Украины Владимиру Зеленскому, что в настоящее время вместе с соратником едет в Следственный комитет РФ для дачи показаний по факту убийства членов движения "Патриоты — За жизнь".

"Зеленский — мразь, а ты знаешь куда мы сейчас направляемся? В Следственный комитет Российской Федерации, чтобы дать свидетельские показания по факту казни, которую устроили твои сотрудники Службы безопасности Украины над моими товарищами, над членами антифашистского движения "Патриоты за жизнь". Одного вы не учли, что два человека в той истории выжили и один из них сейчас едет со мной", — отметил он.

Один из выживших сообщил, что утром со съёмной квартиры вышел в магазин, а возвращаясь домой, увидел, как сотрудники СБУ на трёх микроавтобусах похищали его соратников.

Позже работники Нацгвардии нашли застреленных в затылок членов движения в лесу, в убийстве которых, признался один из сотрудников СБУ.