Кириленко: ситуация очень тяжёлая вдоль линии фронта в Донбассе

По признанию Павла Кириленко, главы "военной администрации Донецкой области", назначенного Киевом, ситуация на линии фронта очень тяжёлая для украинской стороны.

"Ситуация крайне тяжелая вдоль линии фронта, обстрелы не прекращаются", — отметил Кириленко в эфире телеканала "Украина 24".

Киевский чиновник также указал на стратегическую важность трассы Бахмут-Лисичанск для ВСУ, потому что по этой дороге осуществляется снабжение продовольствием и боеприпасами. Кириленко рассказал, что трассу постоянно обстреливают, однако полного контроля силами РФ и ЛДНР над ней пока ещё нет.

Это уже не первый раз, когда политические деятели Украины отмечают сложность положения в районе боевых действий. Об этом говорил, в частности, глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, назвавший 25 мая положение дел в Донбассе "чрезвычайно плохим" для Киева.