В понедельник, 30 мая, в Мелитополе произошёл сильный взрыв. Выяснилось, что самодельное взрывное устройство было заложено в уличный люк. Оно взорвалось, когда в непосредственной близости от него проезжал автомобиль с волонтёрами, сообщает РИА Новости.
В результате инцидента ранены два волонтёра. Машина получила сильные повреждения, ударная волна выбила все стёкла.
"Самодельное взрывное устройство (СВУ) было в люке, и когда машина двигалась мимо, оно взорвалось. Машина с волонтёрами, кто гуманитарку развозил. Потом машина докатилась уже до стены жилого дома", — уточняется в сообщении.
Как сообщают в администрации Мелитополя, судя по всему, речь идёт о теракте, устроенном преднамеренно с целью дестабилизации мирной жизни в городе.
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