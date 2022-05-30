На Украине тщательно скрывают количество своих погибших военных.
Об этом рассказал украинский военный, сдавшийся в плен.
Он сообщил об истинных потерях в армии. По его словам, власти тщательно скрывают от народа и своих же военных число погибших.
Украинец говорит, что в середине марта получил приказ от командования бригады выкопать траншею два метра в ширину и 50 метров в длину. Данная траншея предназначалась для захоронения около полусотни его сослуживцев.
"Среди них были мои знакомые", — сообщает сдавшийся боевик.
Позже он случайно узнал, что по спискам эти погибшие официально значились дезертирами или пропавшими без вести.
"Получается, что командование их просто списало и скрыло потери от близких", — подытожил украинец.
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