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Автор Дмитрий Плотников

На Украине тщательно скрывают количество погибших солдат

Силовые структуры

На Украине тщательно скрывают количество своих погибших военных.

Об этом рассказал украинский военный, сдавшийся в плен.

Он сообщил об истинных потерях в армии. По его словам, власти тщательно скрывают от народа и своих же военных число погибших.

Украинец говорит, что в середине марта получил приказ от командования бригады выкопать траншею два метра в ширину и 50 метров в длину. Данная траншея предназначалась для захоронения около полусотни его сослуживцев.

"Среди них были мои знакомые", — сообщает сдавшийся боевик.

Позже он случайно узнал, что по спискам эти погибшие официально значились дезертирами или пропавшими без вести.

"Получается, что командование их просто списало и скрыло потери от близких", — подытожил украинец.

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Автор: Дмитрий Плотников, Куратор: Александр Артамонов
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