Полковник Подопригора: поставки вооружения ВСУ не изменят ситуацию на Украине

Заместитель главы военно-гражданской администрации Кирилл Стремоусов сообщил, что ВС Украины дважды пытались прорваться через линию обороны в данном регионе. Однако попытки не увенчались успехом.

"Украинские войска за последние дни дважды пытались прорвать линию обороны в Херсонской области в районе села Давыдов Брод, но потерпели поражение и понесли очень большие потери. Они пытались прорвать и захватить плацдарм и отрезать Херсонскую и Запорожскую области", — рассказал Стремоусов.

Есть ли вероятность занятия населённых пунктов у бойцов ВСУ, рассказал Pravda.Ru военный эксперт, полковник, президент Петербургского клуба конфликтологов Борис Подопригора.

Ситуацию на юге Украины уверенно контролируют ВС РФ и силы НМ ЛДНР. Даже поставки вооружений Запада не смогут принципиально изменить ход боёв.

"Но что касается эти вооружений? Это принципиально. Многие из них, если не считать того вооружения, которое принадлежало Варшавскому договору, новое для большинства украинцев. И за сжатые сроки овладеть им трудно. Если это вооружение уже относительно устаревшее типа "Джавелинов" и тех же "Байрактаров", то вряд ли стоит говорить об их особой эффективности. Из этого я делаю вывод, что принципиальных изменений в обозримом будущем сейчас нет", — заявил Подопригора в беседе с корреспондентом Pravda.Ru.

Полковник акцентирует внимание на том, что на сегодняшний день данная информация не является новой.