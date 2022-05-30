Первый суд над пленными с "Азовстали" может состояться еще до конца лета.
Сейчас всех допрашивают, устанавливают причастность к военным преступлениям. Особый интерес к Сергею Волынскому, экс-командиру 36 отдельной бригады морпехов ВСУ. За время мариупольской осады завода он, не раз запечатленный плечом к плечу с "азовцем"* Денисом Прокопенко, прославился пылкими речами.
Однако после обращений к Зеленскому, Эрдогану и Папе Римскому моральный дух боевиков не улучшился. А обещаниям президента они не поверили на фоне растущих человеческих потерь.
"Было очень много раненых, много погибших… Российская Федерация имела превосходство в авиации, артиллерии, бронетехнике, танках, живой силе. Мы находились в полном окружении, в этом была проблема", — жалуется бандеровец.
Позже Волына и Редис (позывной командира "Азова"* Дениса Прокопенко) начали обдумывать вариант сдачи в плен.
О том, как себя вели на "Азовстали" члены нацбата, Волынский говорит уклончиво. Мол, какие-то непонятные люди в татуировках, которых он якобы в первый раз увидел только там.
"Для меня было дико, что они обращаются друг к другу "братья-командиры", используют нестандартные сигналы и жесты — своеобразные жесты, которые необычны для классического военнослужащего", — рассказывает Волына.
Глава ДНР Денис Пушилин сегодня, 30 мая, заявил, что трибунал над ними может состояться до конца лета.
*украинский националистический батальон, деятельность которого признана экстремистской и террористической и запрещена в РФ.
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Согласно сообщению замглавы военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилла Стремоусова, ВСУ два раза пытались прорвать линию обороны в регионе.