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Автор Дмитрий Плотников

Волына из "Азовстали" рассказал о "нестандартном" поведении "Азова"*

Силовые структуры

Первый суд над пленными с "Азовстали" может состояться еще до конца лета.

Волына из "Азовстали" рассказал о "нестандартном" поведении "Азова"*

Сейчас всех допрашивают, устанавливают причастность к военным преступлениям. Особый интерес к Сергею Волынскому, экс-командиру 36 отдельной бригады морпехов ВСУ. За время мариупольской осады завода он, не раз запечатленный плечом к плечу с "азовцем"* Денисом Прокопенко, прославился пылкими речами.

Однако после обращений к Зеленскому, Эрдогану и Папе Римскому моральный дух боевиков не улучшился. А обещаниям президента они не поверили на фоне растущих человеческих потерь.

"Было очень много раненых, много погибших… Российская Федерация имела превосходство в авиации, артиллерии, бронетехнике, танках, живой силе. Мы находились в полном окружении, в этом была проблема", — жалуется бандеровец.

Позже Волына и Редис (позывной командира "Азова"* Дениса Прокопенко) начали обдумывать вариант сдачи в плен.

О том, как себя вели на "Азовстали" члены нацбата, Волынский говорит уклончиво. Мол, какие-то непонятные люди в татуировках, которых он якобы в первый раз увидел только там.

"Для меня было дико, что они обращаются друг к другу "братья-командиры", используют нестандартные сигналы и жесты — своеобразные жесты, которые необычны для классического военнослужащего", — рассказывает Волына.

Глава ДНР Денис Пушилин сегодня, 30 мая, заявил, что трибунал над ними может состояться до конца лета.

*украинский националистический батальон, деятельность которого признана экстремистской и террористической и запрещена в РФ.

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Автор: Дмитрий Плотников, Куратор: Александр Артамонов
Темы владимир зеленский
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