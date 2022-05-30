CNN: боевики ВСУ назвали себя пушечным мясом и заявили, что обречены на смерть

Украинские солдаты очень пессимистично смотрят на ситуацию, которая складывается в ходе спецоперации. Они крайне негативно относятся к своему руководству, пишет корреспондент CNN Нейл Хавьер, который пообщался с бойцами ВСУ в городе Бахмут (Донецкая область).

"Вы должны понимать, что в нашей стране есть две касты: высшие и низшие. Мы — низшие. Они гребут бабки, а мы — иди вперёд и умирай", — приводит слова одного из боевиков корреспондент.

Второй боец жалуется на отсутствие нового вооружения и подкрепления.

Третий и вовсе назвал себя пушечным мясом:

"Я должен идти на танк с "калашниковым". Мы просто пушечное мясо. Мы обречены".

В Twitter встретили посты корреспондента CNN оживлённо. Пользователи Сети говорят, что слышали уже подобные рассказы от украинских солдат и задаются вопросом: "Как скоро народ повернёт против Зеленского?"