Пленные солдаты ВСУ: Зеленскому плевать на нас, его волнует только "Азов"*

Пленные ВСУшники записали коллективное обращение к Зеленскому. Они решили напомнить президенту Украины о себе, потому что тот говорит только про "азовцев"*.

По словам бывших участников украинских вооруженных формирований, Владимир Зеленский игнорирует свои обязанности, тогда как должен сделать всё, чтобы вернуть захваченных солдат домой к семьям.

Они рассказали, что уже больше месяца находятся в плену, но их обменом никто не занимается, пишет "Русская Весна". Все украинские СМИ переживают исключительно за судьбу националистов из батальона "Азов"*.

"Почему-то никто не просит всех президентов Европы, Папу римского, Илона Маска посодействовать в нашем обмене", — возмущаются пленные солдаты.

ВСУшники напомнили киевскому режиму, что выполнили свои обязанности и взяли в руки оружие, хотя использовались в качестве "живого щита". Они искренне не понимают, почему сейчас просто забыты и никому не нужны.

* украинский националистический батальон, признанный экстремистской организацией и запрещённый на территории Российской Федерации.