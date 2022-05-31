На Украине реализуется сценарий, который Запад провалил на белорусской территории. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.
По его словам, коллективный Запад до сих пор пытается воздействовать на Белоруссию с помощью "психологических операций".
"Глядя на Украину, мы понимаем, что там разворачивается сценарий, который не удалось реализовать на нашей земле. Когда задаём вопрос, что было бы с нами, пожалуйста, посмотрите на Украину", — приводит комментарий Лукашенко его пресс-служба.
Он также добавил, что Минск должен утвердить стратегию противодействия современным угрозам в сфере национальной безопасности. Как пояснил глава государства, речь идёт об идеологических, информационных, военных и психологических угрозах.
Лукашенко убеждён: США и их союзники оказывают сильнейшее давление на Белоруссию, пытаясь дестабилизировать общество, сменить конституционный строй и привести к власти "нужных людей", которые будут выполнять приказы западных кураторов.
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