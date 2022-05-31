Лукашенко: Запад реализует на Украине сценарий, который не удался в Белоруссии

На Украине реализуется сценарий, который Запад провалил на белорусской территории. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.

По его словам, коллективный Запад до сих пор пытается воздействовать на Белоруссию с помощью "психологических операций".

"Глядя на Украину, мы понимаем, что там разворачивается сценарий, который не удалось реализовать на нашей земле. Когда задаём вопрос, что было бы с нами, пожалуйста, посмотрите на Украину", — приводит комментарий Лукашенко его пресс-служба.

Он также добавил, что Минск должен утвердить стратегию противодействия современным угрозам в сфере национальной безопасности. Как пояснил глава государства, речь идёт об идеологических, информационных, военных и психологических угрозах.

Лукашенко убеждён: США и их союзники оказывают сильнейшее давление на Белоруссию, пытаясь дестабилизировать общество, сменить конституционный строй и привести к власти "нужных людей", которые будут выполнять приказы западных кураторов.