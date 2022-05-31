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Автор Елена Федорова

На Украине российских солдат приговорили к 11,5 годам колонии

Силовые структуры

Двух российских военнослужащих на Украине приговорили к 11,5 годам лишения свободы, об этом сообщает newizv.ru.

На Украине российских солдат приговорили к 11,5 годам колонии

Солдат Вооружённых сил РФ Александра Бобыкина и Александра Иванова, участвующих в российской спецоперации, обвинили в совершении военных преступлений в Харьковской области и назначили им 11,5 лет колонии.

Ранее в Киеве суд вынес приговор российскому военному Вадиму Шишимарину, которого обвинили в "нарушении законов и обычаев войны".

Отмечается, что приговор ещё может быть обжалован в апелляционном суде.

По данному инциденту пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сказал, что российская сторона не располагает большими возможностями для защиты военнослужащего ВС РФ на месте, однако не окончит предпринимать все попытки в этом направлении. Он также подчеркнул, что "судьба каждого российского гражданина имеет первоочередное значение".

По приказу президента РФ Владимира Путина 24 февраля началась спецоперация на Украине, направленная на защиту Донбасса. Это решение было принято главой государства после обращения к России за помощью глав ДНР и ЛНР.

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Автор: Елена Федорова, Куратор: Александр Артамонов
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