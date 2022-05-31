У гаубиц Krab, переданных Польшей Киеву, обнаружилось много технических проблем

Польские гаубицы ANS Krab, которые были переданы Киеву в качестве военной помощи, оказались полны различных дефектов и недоработок.

Как пишет "Российская газета", изначально у этих самоходных артиллерийских установок должны были быть "родные" польские шасси UPG-NG, оснащённые двигателем S-12U, на платформа оставляла желать лучшего — она покрывалась микротрещинами, и система охлаждения двигателя оказалась неэффективной. Впоследвии компания-производитель этих двигателей закрылась.

На замену польскому двигателю хотели устанавливать намецкий аналог, но технически это оказалось невозможным из-за несовпадения размеров. В итоге разработчики были вынуждены устанавливать шасси иностранного производителя, выбрав для этой цели компанию из Южной Кореи CAY K9 Thunder.

На этом технические неполадки с польскими гаубицами не закончились.

"Не всё было просто и со стволами для гаубиц, французские от концерна Nexter заменили на изделия Rheinmetall. Интересно, что в качестве зенитного орудия использовался клон советского 12,5 мм НСВТ "Утёс" — WKM-B, с натовскими боеприпасами", — сказано в материале.

Всего гаубиц Krab, способных бить по целям на расстоянии в 30-40 тысяч метров, было произведено порядка 80 единиц.