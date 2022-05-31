Президент РФ Владимир Путин поддержал предложение главы Бурятии Алексея Цыденова о присвоении звания Героя России лейтенанту Балдану Цыдыпову, которой проявил героизм в ходе спецоперации на Украине.
Бурятский лидер встретился с Путиным и рассказал президенту о том, что на колонну российской техники внезапно напали украинские военные. Цыдыпов среагировал быстро: он развернул свой БТР и подбил боевые машины противника. Тем самым солдат спас жизни 150 своих сослуживцев. В бою лейтенант получил тяжёлое ранение. Министерство обороны РФ представило Цыдыпова к званию Героя России.
Глава Бурятии, откуда родом совершивший подвиг военнослужащий, попросил главу государства представить Цыдыпова к званию Героя России. Путин поддержал это предложение.
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