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Автор Игорь Рябов

Путин присвоил совершившему подвиг лейтенанту Цыдыпову звание Героя России

Силовые структуры

Президент РФ Владимир Путин поддержал предложение главы Бурятии Алексея Цыденова о присвоении звания Героя России лейтенанту Балдану Цыдыпову, которой проявил героизм в ходе спецоперации на Украине.

Бурятский лидер встретился с Путиным и рассказал президенту о том, что на колонну российской техники внезапно напали украинские военные. Цыдыпов среагировал быстро: он развернул свой БТР и подбил боевые машины противника. Тем самым солдат спас жизни 150 своих сослуживцев. В бою лейтенант получил тяжёлое ранение. Министерство обороны РФ представило Цыдыпова к званию Героя России.

Глава Бурятии, откуда родом совершивший подвиг военнослужащий, попросил главу государства представить Цыдыпова к званию Героя России. Путин поддержал это предложение.

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Автор: Игорь Рябов, Куратор: Александр Артамонов
украина бурятия владимир путин
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