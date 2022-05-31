Путин присвоил совершившему подвиг лейтенанту Цыдыпову звание Героя России

Президент РФ Владимир Путин поддержал предложение главы Бурятии Алексея Цыденова о присвоении звания Героя России лейтенанту Балдану Цыдыпову, которой проявил героизм в ходе спецоперации на Украине.

Бурятский лидер встретился с Путиным и рассказал президенту о том, что на колонну российской техники внезапно напали украинские военные. Цыдыпов среагировал быстро: он развернул свой БТР и подбил боевые машины противника. Тем самым солдат спас жизни 150 своих сослуживцев. В бою лейтенант получил тяжёлое ранение. Министерство обороны РФ представило Цыдыпова к званию Героя России.

Глава Бурятии, откуда родом совершивший подвиг военнослужащий, попросил главу государства представить Цыдыпова к званию Героя России. Путин поддержал это предложение.