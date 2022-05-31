Истребители НАТО появились над островом Змеиный

Истребители Североатлантического альянса появились над западной частью Чёрного моря, неподалёку от острова Змеиный, который Вооружённые силы РФ отбили у украинских моряков в ходе спецоперации на Украине.

По данным издания Avia.pro, самолёты подлетели на расстоянии 50 километров к юго-западу от острова Змеиный. Чтобы увеличить продолжительность полёта, истребители осуществляли дозаправку с помощью самолётов-заправщиков.

Издание идентифицировало два британских истребителя Eurofighter Typhoon. Также не исключено, что вместе с ними были и американские F-35. Поскольку транспондеры воздушных судов были отключены, трудно назвать точные модели самолётов. Ясно, что появление истребителей НАТО вблизи острова носило провокационный характер. С учётом того, что ВСУ уже пытались отбить у российской армии Змеиный, инцидент с самолётами альянса может свидетельствовать о планах Киева повторить атаку. Не исключено, что страны НАТО на этот раз будут помогать украинцам.

Ранее военный эксперт Алексей Леонков рассказал, какое стратегическое значение имеет остров Змеиный и почему его так хочет отбить армия Украины. По его словам, этот участок суши позволяет ВС РФ контролировать юго-западные районы Украины, территорию Молдовы и Румынии при помощи средств радиотехнической разведки. В частности, отсюда удобно держать под контролем аэродромную сеть Украины и сбивать те самолёты, которые ещё остались у ВСУ.