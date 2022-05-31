Баширов: в Киеве созрел военный переворот, хунта ликвидирует Зеленского

Украинского лидера Владимира Зеленского могут ликвидировать в ходе военного переворота.

Об этом сообщил российский политолог Марат Баширов.

Сейчас в стране идёт "грызня" между СБУ, военными, Офисом президента и западными кураторами, уверен эксперт. Поэтому разногласия приведут к свержению нынешнего режима.

В Киеве сейчас ожидается бунт силового блока, пишет "Московский Комсомолец", ссылаясь на обозревателя. Как аргумент Баширов приводит начатую украинским президентом кадровую чистку — уволен глава СБУ Харьковской области Роман Дудин.

По мнению аналитика, сейчас у военного блока две перспективы, и всё зависит от продвижения ВС РФ в спецоперации. Если Армия России пойдёт дальше, силовики Незалежной могут пойти на госпереворот. Если они не решатся свергать Зеленского, остается только договариваться с РФ, чтобы сохранить Украину, как государство.

Кстати, госпереворот будет именно насильственный, уверен политолог. При этом сохранение жизни Зеленского не гарантируется, отметил Баширов. Нынешний президент Украины не будет нужен никому, подытожил эксперт.