Рамзан Кадыров возмущён тем, как на канале "Россия 24" освещаются бои в Северодонецке. Глава Чечни убеждён, что людям доносят недостоверную информацию на данную тему.
Кадыров не согласен с сообщениями журналистов, которые заявляют о том, что город на 30-20% находится под контролем российской армии. Он подчеркнул, что такие утверждения делают люди, находящиеся в 160 километрах от места боёв.
Кадыров отметил, что жилой сектор полностью захватили российские военные. Глава Чеченской республики допускает, что бои могут продолжаться только в промышленное зоне.
"Не надо врать. Надо говорить людям правду", — обратился Кадыров к корреспондентам канала "Россия 24".
Кадыров рассказал также, что бойцы перешли к следующему этапу — более тщательной проверке отдельных городских объектов.
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