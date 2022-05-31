Кадыров раскритиковал канал "Россия-24": Не надо врать

Рамзан Кадыров возмущён тем, как на канале "Россия 24" освещаются бои в Северодонецке. Глава Чечни убеждён, что людям доносят недостоверную информацию на данную тему.

Кадыров не согласен с сообщениями журналистов, которые заявляют о том, что город на 30-20% находится под контролем российской армии. Он подчеркнул, что такие утверждения делают люди, находящиеся в 160 километрах от места боёв.

Кадыров отметил, что жилой сектор полностью захватили российские военные. Глава Чеченской республики допускает, что бои могут продолжаться только в промышленное зоне.

"Не надо врать. Надо говорить людям правду", — обратился Кадыров к корреспондентам канала "Россия 24".

Кадыров рассказал также, что бойцы перешли к следующему этапу — более тщательной проверке отдельных городских объектов.