Эксперт: украинский корабль "Донбасс" нужно поднять со дна — он хранит тайны

Военный эксперт Василий Дандыкин заявил, что подъём украинского корабля "Донбасс", который 7 апреля затопили в порту Мариуполя боевики нацбатальона "Азов"*, может приоткрыть много военных тайн.

В беседе с "МК" Дандыкин отметил, что на борту корабля управления Военно-морских сил Украины могут находиться шифры и записи важных переговоров. Неспроста азовцы* сначала пытались сжечь судно, а потом затопили его. Возможно, они хотели похоронить с "Донбассом" какие-то секретные сведения. Этот корабль достался Украине в наследство от Советского Союза: у него было славное прошлое, но бесславное настоящее, отметил эксперт.

Собеседник издания напомнил, что именно на нём украинцы совершили провокацию по прорыву через Керченский пролив.

*украинский националистический батальон, признанный экстремистской организацией и запрещённый на территории Российской Федерации.