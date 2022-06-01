Российские хакеры выложили неприятную информацию о 700 сотрудниках СБУ

Хакерская команда RaHDIt из России в открытый доступ выложила информацию о 700 сотрудниках СБУ.

Подлинность данных уже подтвердили в российской спецслужбе.

Хакеры с RaHDIt с начала СВО на Украине ведут сайт "Немезида", где 1 июня разместили информацию о кадровом составе Службы безопасности Украины с фото, номерами телефонов и даже адресами, сообщает РИА Новости.

Кроме общих данных, группа рассекретила некоторые увлечения СБУшников, к примеру, посещение свингер-пати, азартные игры и не совсем традиционные наклонности.

Так, хакеры сообщают, что один из аналитиков украинской спецслужбы искал в социальных сетях секс-партнёров мужчин. Несколько работников СБУ оказались свингерами. А кто-то вообще был судим за незаконное приобретение и употребление наркотиков.