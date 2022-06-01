ВС РФ в ходе СВО действуют деликатно, отказываясь от уничтожения ряда стратегических объектов. Но тактика скоро может поменяться, что весьма негативно скажется на Украине, уверен экс-депутат Рады Олег Царёв.
Олег Царев напомнил, что в ходе спецоперации РФ не уничтожает стратегически важные объекты инфраструктуры, ликвидация которых погрузила бы Незалежную в хаос.
Например, электрические подстанции и мосты — это козырь российской армии, уверен эксперт.
"Если будет принято решение наносить удары по ним, то Украина погрузится в хаос в течение недели-двух, будет просто катастрофа", — уверен Царёв.
Стратегические объекты могут нейтрализовать, что остановит предприятия, заводы, лишит города электричества, заявил бывший парламентарий, но отметил, что такой сценарий осуществят в определенных случаях.
Царёв убеждён, что Армия России способна погрузить Украину в абсолютный хаос, но не готова к таким жёстким действиям, ибо действует максимально аккуратно и деликатно.
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